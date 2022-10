Una corretta idratazione favorisce la funzionalità del cuore

(ANSA) - MILANO, 18 OTT - Bere fra un litro e mezzo e due litri di acqua al giorno è fondamentale, soprattutto per gli anziani, per la salute del cuore.

"Una corretta idratazione - spiega Umberto Solimene membro dell'Osservatorio Sanpellegrino e presidente FEMTEC - ha effetti positivi sulla funzionalità cardiaca. perché contribuisce a ridurre i livelli di viscosità del sangue, diminuendo il rischio di formazione di trombi all'interno dei vasi sanguigni. I sali minerali contenuti nell'acqua sono, inoltre, coinvolti nei processi che regolano le attività cellulari e la loro assunzione può essere d'aiuto in presenza di specifici disturbi circolatori".

"Il calcio, ad esempio, oltre ad essere coinvolto nei processi di coagulazione del sangue - aggiunge -, è uno degli elementi che influiscono sulla capacità di contrazione dei tessuti muscolari e proprio per questo le acque minerali ricche di calcio sono particolarmente indicate per chi soffre di problemi cardiocircolatori. Allo stesso modo, il magnesio, per la sua capacità di favorire il rilassamento delle cellule muscolari, assume un importante ruolo di protezione a livello cardiovascolare".

La scarsità di liquidi all'interno del nostro organismo non solo aumenta la sensazione di sete e compromettere le prestazioni mentali e fisiche, ma potrebbe avere effetti dannosi sulla salute cardiovascolare, causando, ad esempio, un'insufficienza venosa. Si tratta di una malattia che impedisce la circolazione del sangue dagli arti inferiori al cuore, e può essere imputata a vari fattori, tra i quali la disidratazione.

Per chi soffre di patologie cardiovascolari e pressione alta è preferibile assumere acque oligominerali che favoriscono una corretta diuresi e prediligere diete povere di sodio. (ANSA).