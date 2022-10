Sette rapine in 3 settimane in centro a Milano, fermato 44enne

(ANSA) - MILANO, 18 OTT - Un uomo di 44 anni, sospettato di 7 fra rapine e tentate rapine nelle ultime tre settimane ai danni di esercizi commerciali in centro a Milano, è stato sottoposto a fermo di polizia. Lo ha comunicato la Questura di Milano.

Gli agenti di una volante del Commissariato Garibaldi Venezia il 17 settembre sono intervenuti per una rapina segnalata in un supermercato di via Filzi, dove la cassiera ha dichiarato ai poliziotti che un uomo, dopo aver poggiato con fare minaccioso una lattina di birra sul nastro, le aveva intimato di consegnargli l'incasso facendole credere di essere in procinto di estrarre un coltello dalla tasca dei pantaloni.

Poi era fuggito.

Le successive indagini della Polizia scientifica sulla scena della rapina e l'analisi delle immagini del circuito di videosorveglianza hanno permesso di indicare una serialità, denominata "il cliente". Sono state così contestate al 44enne fermato anche una rapina commessa, nello stesso giorno, ai danni di un edicolante di corso Buenos Aires; il 28 settembre alle ore 18.45 e il 4 ottobre alle ore 14 altre due rapine in un negozio di cosmesi sempre in corso Buenos Aires; due rapine tentate il 20 settembre alle ore 18.30 e il 3 ottobre alle ore 10.45 all'interno di un ristorante di via Panfilo Castaldi e di un tentato colpo, il 4 ottobre, nel negozio di cosmesi già rapinato due volte.

L'uomo fermato era già stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari da cui era evaso. (ANSA).