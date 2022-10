Petsfestival: tra cani, furetti e gufi, la festa per gli animali

(ANSA) - MILANO, 18 OTT - Promuovere la cura e l'amore per gli animali, offrire a bambini e adulti la possibilità di conoscere da vicino la ricchezza e l'importanza della biodiversità: erano gli obiettivi prefissati, e raggiunti, dalla nona edizione di Petsfestival, l'evento allpet più grande d'Italia dal carattere green e pet friendly.

La manifestazione, per il secondo anno a CremonaFiere, si è sviluppata su una superficie di 25.000 mq coperti e su un'area esterna di oltre 10.000 mq suddivise in aree tematiche: area verde, area cani, area gatti, area acquariologia, area animali della fattoria, area piccoli animali, area alpaca e lama e area mondo gufo (by festival dei gufi) e che hanno attirato migliaia di visitatori in due giorni.

Tra gli spettacoli che hanno coinvolto il pubblico presente, la dimostrazione di treibball, durante la quale cani di razza e meticci hanno fatto rotolare palle fitness in un campo da gioco fino a raggiungere un goal prefissato; Kanin Hop, la corsa ad ostacoli per conigli, per la prima volta in Italia; l'International Ferret Contest, concorso di bellezza per furetti, l'agility dei gatti e la grandissima area di acquariologia con specie marine, di acqua dolce, laghetti e coralli oltre a presentazioni e workshop per esperti e appassionati del settore. Poi ancora lo show di Alpaca e Lama e il Talea Show dell'area green. Grande riscontro anche per la prima edizione della Cremona Maradog, la camminata ludico-motoria che, dal centro città, ha portato in Fiera adulti e bambini accompagnati dai loro fedelissimi amici animali.

"Dopo il Covid - ha commentato l'organizzatore, Gian Domenico Palieri - quest'anno Petsfestival è ripartito alla stragrande.

La svolta green, unitamente alla crescita di tutte le aree, ha premiato il lavoro e le scelte fatte. Con CremonaFiere la partnership si rafforza". "Abbiamo accolto con piacere la prima edizione di PetsFestival lo scorso anno, questa edizione l'ha confermato come un evento in crescita sul quale potremo e dovremo lavorare per aumentare ulteriormente l'offerta", ha detto il presidente di Cremonafiere Roberto Biloni. Appuntamento confermato quindi per il 2023: il 14 e 15 ottobre, a CremonaFiere. (ANSA).