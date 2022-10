Milano, Caruso (Anaci): 'Ordinanza del sindaco aiuta i condomini'

(ANSA) - MILANO, 18 OTT - "Bene l'ordinanza del sindaco di Milano, indirettamente è una misura che, non obbligando i condomini all'accensione del riscaldamento, serve anche se in minima parte a contenere i costi altissimi delle spese condominiali". A dirlo è Leonardo Caruso, presidente Anaci (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali) Milano e vicepresidente nazionale commentando la decisione del sindaco di Milano Beppe Sala di rinviare al prossimo 29 ottobre l'accensione del riscaldamento in città.

"In questi giorni - sottolinea Caruso - i cittadini stanno ricevendo il conguaglio delle spese condominiali, costi davvero insostenibili che sono aumentati del 300%, per i quali chiediamo un intervento immediato tra le prime azioni del nuovo Governo, in modo da scongiurare una gravissima crisi sociale.

L'orientamento è quello di non inoltrare decreti ingiuntivi in considerazione della situazione straordinaria, ma è necessario intervenire subito. Non è poco in questo contesto - conclude Caruso - che un provvedimento come quello adottato da Beppe Sala alleggerisca un pochino una situazione veramente drammatica. Per questo ci auguriamo che anche altri sindaci di altre città metropolitane adottino lo stesso provvedimento di rinvio dell'accensione del riscaldamento, anche in considerazione delle previsioni metereologiche che danno temperature in aumento in quasi tutto il Paese". (ANSA).