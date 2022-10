Jean-Michel Jarre, l'ascolto del futuro sarà immersivo

(ANSA) - ROMA, 18 OTT - "L'ascolto immersivo sarà l'ascolto del futuro ": parola del pioniere della musica elettronica Jean Michel Jarre che, al cinema Anteo di Milano, ha organizzato un viaggio a occhi chiusi nel suo nuovo album 'Oxymore', da ascoltare in formato audio spaziale grazie alla tecnologia Dolby Atmos. Un'esperienza di suono a 360 gradi che si potrà fare anche in cuffia e in privato con Apple music. Il 22/o album del compositore francese è anche un omaggio al collega e maestro Pierre Henry e si ispira al movimento della musique concrete, che oltre alle note usa nelle composizioni i suoni della natura, esattamente come avviene in Oxymore. Per rendere l'esperienza di ascolto ancora più immersiva fa parte del progetto anche il mondo in realtà virtuale di Oxyville.

