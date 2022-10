I Luoghi parlanti, turismo tra tecnologia e passaparola

(ANSA) - MILANO, 18 OTT - Un nuovo concept di turismo sostenibile, tra tecnologia e passaparola: è quello che propone la rete dei Luoghi Parlanti, un network di targhe interattive per trasformare i turisti in residenti temporanei. Il progetto - presentato oggi a Milano - è un'iniziativa di Movimento Life Beyond Tourism - Travel to Dialogue in collaborazione con Touring Club Italian.

Ogni meta si rivela ai visitatori grazie a una rete di targhe interattive e allo smartphone: avvicinando il telefono all'apposita placca è anche possibile interagire, condividere foto, idee ed esperienze. L'obiettivo di raccontare ogni destinazione in ottica glocal è anche una guida cartacea, con un numero zero uscito a marzo 2022 e il numero 1 in programma per la prossima primavera.

Lanciati in Italia nel 2021, oggi i Luoghi Parlanti sono un network internazionale di destinazioni sensibili al turismo sostenibile tra Repubblica Ceca, Georgia, Slovacchia, Azerbaijan, Ucraina, Polonia, Russia. Tra le novità in arrivo l'adesione al progetto di Camerun, Congo e Mozambico; un nuovo itinerario in Boemia dedicato alla Valle del Cristallo; un percorso monografico sui passi di Padre Balducci.

I Luoghi Parlanti saranno anche al centro di "The World in Florence", il festival delle culture in programma a Firenze dal 15 al 18 novembre. (ANSA).