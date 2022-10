Fiere: a Tutto Sposi il wedding è phygital

(ANSA) - MILANO, 18 OTT - Tutto Sposi è phygital: la Fiera internazionale del Wedding si potrà vivere coniugando in ogni aspetto l'immediatezza della fiera digitale con l'esperenzialità di quella in presenza. Phigital nasce dalla crasi tra "physical" e "digital", per identificare la sempre più frequente contaminazione tra la dimensione fisica e quella digitale. E' scoprire un prodotto online e acquistarlo in un negozio, o al contrario, acquistarlo nello shop online dopo averlo provato fisicamente.

Un neologismo preso in prestito da Tutto Sposi, a Napoli dal 22 al 30 Ottobre alla Mostra d'Oltremare di Napoli, da subito anche Fiera On Line su www.tuttosposi.it per consentire una piena partecipazione da ogni regione di Italia e dall'estero.

"Un portale interamente dedicato ad ogni aspetto del wedding, dal catering ai fotografi, dall'abito al make up, senza dimenticare - si legge in una nota di Tutto Sposi - bomboniere, musica, animazione e l'immancabile viaggio di nozze. Tutto questo in un unico sito dove sarà possibile selezionare ed interagire direttamente con i diversi "espositori" di prodotti e servizi per il matrimonio, ma anche essere invitati a visitare gratuitamente la fiera dal 22 al 30 Ottobre per conoscere di persona i fornitori per progettare il giorno più importante della loro vita".

L'indotto del wedding, solo in Campania, fatturava prima del Covid 2,7 miliardi di euro. Tutti i più famosi brand dell'haute couture hanno calcato la passerella di Tutto Sposi: Fausto Sarli, Renato Balestra, Lancetti, Grace Pear, Escada, Lorenzo Riva, Carlo Pignatelli, Rocco Barocco, Alessandra Rinaudo, Pronvias, Nicole Spose. (ANSA).