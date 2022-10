Carceri, Valle di Ezechiele rilancia i cesti di Natale

(ANSA) - MILANO, 18 OTT - C'è tempo fino al 31 ottobre per ordinare i cesti natalizi della Valle di Ezechiele, cooperativa legata al carcere di Busto Arsizio, nata per trovare lavoro ai detenuti in esecuzione esterna ed inaugurata proprio un anno fa dal Ministro della Giustizia Marta Cartabia. Il ricavato servirà anche a sostenere l'economia carceraria di tutta Italia perché nei cesti si trovano prodotti alimentari di imprese sociali che ruotano attorno agli Istituti di pena di tutto il paese. "Sino ad ora sono 12 le persone che abbiamo accompagnato ad un lavoro onesto, prima condizione per una vita senza recidiva - ha spiegato l'avvocato Filippo Germinetti che presiede la cooperativa - Quindi acquistando questi cesti si sostiene il nostro obiettivo oltre a poter gustare prodotti di elevata qualità, come il panettone 'Colombo', che lo scorso anno ha riscosso un grande successo".

La cooperativa ha sede in alcuni capannoni industriali poco distante dal carcere, a Fagnano Olona, dove si trovano anche i macchinari per la digitalizzazione dei documenti cartacei, soprattutto di archivi comunali. "La digitalizzazione procede spedita ed alcuni Comuni ci hanno affidato gli archivi dei loro Uffici Tecnici, ma è solo un esempio -. - ha aggiunto Germinetti - Quando i nostri lavoratori terminano la collaborazione col fine pena e noi non li lasciamo soli: li assumono imprenditori lungimiranti, dando fiducia a chi nella Valle ha compiuto un percorso serio e responsabilizzante: non sono attratti solo dai vantaggi fiscali e previdenziali della Legge Smuraglia'. La Valle di Ezechiele si basa soprattutto sull'impegno dei tanti volontari e sono almeno 2000 persone che si sono alternate finora, la maggior parte giovani. Per ordinare i cesti basta cercare sul sito della cooperariva. (ANSA).