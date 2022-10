Capitale Cultura: nuove piazze a Bergamo, ecco vincitori contest

(ANSA) - MILANO, 18 OTT - Lights On, dei designer greci Objects of Common Interest, e Pioppeto, dello studio di architettura Salottobuono fondato da Matteo Ghidoni, sono i progetti vincitori del contest per l'allestimento a Bergamo di piazza della Libertà e della piazza antistante la nuova sede di Confindustria al Kilometro Rosso. Li hanno annunciati il 18 ottobre Comune di Bergamo, Confindustria Bergamo e GAMeC.

"I due progetti - spiega il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori - rappresentano alcuni dei primi interventi, in ordine temporale, che permetteranno a Bergamo di evolvere, nel contesto del progetto di Capitale Italiana della Cultura 2023, rappresentando al grande pubblico alcuni dei valori e temi più caratterizzanti della Città Illuminata: l'animo industrioso del territorio, il suo tessuto creativo e imprenditoriale, la spinta all'innovazione e al rinnovamento propri della nostra identità.

E, se l'intervento su Piazza della Libertà è destinato ad avere una diversa collocazione a fine 2023, quello del Kilometro Rosso è pensato per restare definitivo, un lascito alla città".

"Le due opere - prosegue Giovanna Ricuperati, presidente di Confindustria Bergamo che sostiene i due progetti - concorrono a definire la nuova visione di un territorio attrattivo e consapevole delle proprie potenzialità, che dialoga con la modernità, partendo dai suoi punti di forza, la radice manifatturiera, il forte senso di appartenenza, e li coniuga con i valori dell'innovazione e della sostenibilità economica, sociale e ambientale, grazie anche alla capacità evocativa dei linguaggi dell'arte e della cultura". (ANSA).