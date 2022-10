A Milano la Tattoo Convention, 500 artisti da tutto il mondo

(ANSA) - MILANO, 18 OTT - Torna dal 21 al 23 ottobre a Fieramilanocity la Milano Tattoo Convention, una delle manifestazioni dedicate ai tatuaggi più famose al mondo a cui quest'anno partecipano oltre 500 espositori, e alcuni tatuatori vip, cioè tatuatori di fama assoluta che fra i propri clienti annoverano personaggi famosi, da Blanco a Josè Mourinho.

Performance dal vivo, gare di tatuaggi (la più prestigiosa è il Best of Show che incorona il miglior tatuaggio fatto nei tre giorni di convention) e mostre sul tatuaggio sono il palinsesto dell'evento a cui sono presenti, fra gli altri il colombiano Juan David Rendón che ha rivisitato in modo coloratissimo lo stile neo-traditional, Walter Montero che ha vinto il premio Best in Show nell'ultima convention, quella del 2020, Alex Pancho, famoso per l'uso dei colori, la greca Natalie Nox, che crea tatuaggi partendo da disegni creati sulla pelle, l'australiano Benjamin Laukis e fra gli italiani MamboTattoer, brianzolo dallo stile inconfondibili e oltre mezzo milione di follower su Instagram, Gabriele Anakin che nei suoi Talk Ink su Youtube ha spopolato intervistando (mentre tatua) Jake La Furia, Beba, Emis Killa, Tananai, Il Tre, Fred De Palma e Zano, o Alberto Marzari che con lo stile microrealistico a colori tatua in particolare scarpe da ginnastica ed è specializzato a opere a tema calcistico. L'ultima sua opera è stata fatta su Jose Mourinho. E ancora Simo SNT, l'unico tatuatore europeo a far parte della World Wide Letter Gang e ha realizzato i tatuaggi sul volto di Achille Lauro e Francesco Cinti Piredda che fra i suoi clienti annovera Totti, Ilary Blasi e Roberto Saviano.

