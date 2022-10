Preside liceo Brescia, invenzioni da parte di 4-5 insegnanti

(ANSA) - BRESCIA, 17 OTT - "La dirigente scolastica Tecla Fogliata ha intenzione di perseguire in tutte le competenti sedi, giudiziarie e amministrative, chiunque abbia contribuito alla diffusione di una ricostruzione dell'episodio, avvenuto il 13 ottobre, riguardante il collaboratore scolastico, Gerardo Petruzzelli, non corrispondente al vero e lesiva dell'immagine dell'Istituto che dirige e della propria dignità nonché diffamatoria, come potranno confermare nelle opportune sedi i presenti soggetti all'accaduto". Lo rende noto in un comunicato stampa la preside del Liceo classico Arnaldo di Brescia, accusata da docenti e studenti di aver umiliato lo storico bidello della scuola obbligandolo a pulire il vetro della sua auto.

"La Dirigente Tecla Fogliata - si legge - perseguirà nelle competenti sedi, chi ha strumentalizzato tale ricostruzione non veritiera per sottoporla ad una gogna pubblica davanti a numerosi studenti e alla successiva inqualificabile gogna mediatica, anche attraverso riprese video effettuate all'interno della scuola con cellulari e prontamente diffuse in rete, per fini che nulla hanno a che vedere con i diritti di singoli collaboratori dell'Istituto, ma da ricondursi a direttive di carattere gestionale e organizzative di carattere generale del tutto legittime non gradite ad un numero minimo di docenti (nell'ordine di 4/5 docenti su 70 circa), sono ad oggi e evidentemente abituati all'autogestione". (ANSA).