Pallone d'oro: in sei ex aequo al 25/o posto, c'è Maignan

(ANSA) - PARIGI, 17 OTT - Sei giocatori si sono classificati ex-aequo al 25/o posto della classifica del Pallone d'Oro, secondo quanto annunciato dalla tv de L'Equipe, il quotidiano sportivo che organizza il prestigioso premio, che ha cominciato a diffondere i risultati delle votazioni per i 30 candidati. La cerimonia di consegna dei vari riconoscimenti, a Parigi, comincerà in serata e si concluderà con l'annuncio del vincitore del trofeo. I giocatori sono Mike Maignan, il portiere francese del Milan, Darwin Nunez, uruguayano del Liverpool. Christopher Nkunku, francese del Lipsia, Joao Cancelo, portoghese del Manchester City, Antonio Ruediger, tedesco del Real Madrid e Joshua Kimmich, tedesco del Bayern Monaco.

Per la prima volta quest'anno, il regolamento prevede che siano presi in considerazione prestazioni e titoli ottenuti nella stagione sportiva (nella fattispecie il 2021-2022) e non più nell'anno solare. (ANSA).