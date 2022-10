Mostre: al via 'Sulle orme di Ludovico il Moro'

(ANSA) - MILANO, 17 OTT - Parte da Vigevano il cammino della mostra fotografica 'Sulle orme di Ludovico il Moro: luoghi e paesaggi', organizzata dal Comitato Promotore delle Celebrazioni in onore del Duca, al quale hanno aderito personalità del mondo istituzionale e accademico, Enti, Istituzioni, aziende oltre a 26 città italiane e 2 francesi.

La rete internazionale è nata per mettere in relazione i luoghi che hanno rappresentato lo scenario dell'epoca d'oro di cui è stato protagonista Ludovico il Moro. Percorrendo la mostra fotografica, allestita nel Castello Sforzesco vigevanese, è possibile sfogliare alcune pagine delle testimonianze di Ludovico: ogni realtà coinvolta nel progetto è stata invitata a presentarsi attraverso tre immagini accompagnate da una narrazione.

"Ludovico il Moro - dice Andrea Ceffa, Sindaco di Vigevano - fu protagonista di un periodo cruciale della storia italiana, che segnò una svolta epocale nell'innovazione, nell'arte, nel costume e nel disegno urbanistico. Vigevano deve a lui la sua identità: la Piazza Ducale e il Castello Visconteo-Sforzesco, che trasformò da complesso fortificato a splendida dimora di rappresentanza, non solo testimoniano la sua visione di mecenate illuminato, ma costituiscono il cuore stesso della nostra città".

"Questa mostra è stata concepita per essere a sua volta itinerante: tutte le città che vi partecipano potranno ospitarla, costruendo così un circuito virtuoso di reciproca promozione - commenta Kikka Ricchio, curatrice della mostra e coordinatrice del Comitato Promotore delle Celebrazioni - e vuole essere l'avvio di un racconto corale che si concretizzerà nella proposta di un itinerario inedito e strutturato attraverso modalità di fruizione condivise, inclusive e sostenibili".

(ANSA).