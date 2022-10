Interessi al 200%, cinque arresti per usura dei carabinieri

(ANSA) - MILANO, 17 OTT - Minacce ma anche violenza fisica e pestaggi nei confronti delle proprie vittime. Cinque persone sono state arrestate dai Carabinieri della Compagnia di Desio (Monza Brianza) con l'accusa di usura ed estorsione.

Almeno dieci le persone costrette a pagare cifre esorbitanti per sanare i debiti e le indagini, che presero il via nel 2019, hanno messo in luce un consorzio di soldi a 'strozzo' con interessi anche del 200%.

A far scattare l'inchiesta dei carabinieri della Stazione di Limbiate coordinati dalla Procura di Milano, fu una perquisizione in alcune abitazioni, occupate da famiglie di origini libiche, collegate con pregiudicati italiani. All'arrivo dei militari iniziarono a volare dai balconi pacchetti con Rolex d'oro e mazzette di soldi, nel maldestro tentativo di disfarsi della refurtiva. All'esito della perquisizione, erano stati trovati 50.000 euro, assegni bancari post datati per circa 5.000 euro, orologi Rolex - Tag Heur - Janvier per un valore di circa 30.000 euro e monili in oro.

All'episodio ha fatto seguito una escalation di denunce.

Prima quella di un 37enne di Limbiate, poi le violenze raccontate da un piccolo imprenditore, caduto in pesanti difficoltà economiche a causa della dipendenza da cocaina e dalla separazione con la moglie, e di molti altri. Ora gli arresti. (ANSA).