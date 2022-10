Inter, Marotta: 'Per rinnovo Skriniar molto dipende da lui'

(ANSA) - MILANO, 17 OTT - "Il rinnovo di Skrianiar? Siamo fiduciosi, anche se molto del destino dipende da quello che lui ha intenzione di fare. Però nel mio ruolo devo essere per forza ottimista": lo dice l'ad dell'Inter, Giuseppe Marotta, all'ingresso del Gran Galà del Calcio.

Il dirigente nerazzurro è soddisfatto della svolta intrapresa dall'Inter, tornata ad avere continuità in campionato e soddisfazioni in Champions League. "E' come se avessimo iniziato il campionato con un handicap invisibile - racconta - di cui non capivamo il contenuto. Poi c'è stato un confronto nello spogliatoio come capita spessissimo. L'abilità da parte dell'allenatore, bravissimo, a ricompattare l'ambiente e quindi è venuta fuori una squadra che è la fotocopia di quella dell'anno scorso e siamo molto fiduciosi sul futuro".

Marotta torna poi a commentare le voci di una cessione del club nerazzurro. "E' una situazione - ammette - che supera la mia testa, la proprietà è molto vicina alla squadra e al club, ha sempre adempiuto ai propri obblighi finanziari e quindi siamo una società a posto nei pagamenti. La famiglia Zhang ha profuso nella propria gestione centinaia e centinaia di migliaia di euro". (ANSA).