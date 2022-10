Influenza: in Lombardia vaccini gratis, prenotazioni in farmacia

(ANSA) - MILANO, 17 OTT - La vaccinazione antinfluenzale gratuita offerta da Regione Lombardia arriva ufficialmente anche nelle farmacie aperte al pubblico. Da domani, martedì 18 ottobre, i cittadini che beneficiano dell'antiflu gratuito (over 60, bambini da 6 mesi a 14 anni, donne incinte o neomamme e persone a rischio per una patologia o per una professione) possono prenotarsi per riceverlo nella più vicina farmacia sotto casa. Le inoculazioni, informa Palazzo Lombardia, partiranno dal 24 ottobre.

La novità più importante della campagna antinfluenzale 2022-2023 riguarda il fatto che i farmacisti abilitati potranno procedere direttamente alla somministrazione del siero in regime convenzionato, per conto del SSR. Il nuovo servizio è stato reso possibile grazie all'accordo tra Regione Lombardia, Federfarma Lombardia e Assofarm-Confservizi, riportato nella delibera approvata dalla Giunta su proposta della vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti. L'accordo prevede che le farmacie possano inoculare il vaccino anche in regime privatistico. Gli aventi diritto potranno vaccinarsi in farmacia contro il virus dell'influenza e, in co-somministrazione, ricevere la dose booster di vaccino anti-Covid. Sono quasi 700 le farmacie che aderiscono alla campagna di immunizzazione.

"Si tratta - afferma Moratti - di un accordo importante perché rafforza il rapporto tra Regione Lombardia e le farmacie del territorio".

"Le farmacie territoriali - sottolinea Annarosa Racca, presidente di Federfarma Lombardia - allargano la loro collaborazione con la sanità lombarda per offrire ai cittadini servizi di prossimità sempre più estesi". (ANSA).