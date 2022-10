Formazione: Mba Politecnico di Milano nella top 100 del Ft

(ANSA) - MILANO, 17 OTT - Il master in business administration della business school del Politecnico di Milano si è classificato al al 98esimo posto a livello globale nella classifica del Financial Times, confermando la sua presenza nella graduatoria dove entrò per la prima volta nel 2010.

Se si circoscrive il ranking alle sole business school legate a un'università tecnica, Polimi Graduate School of Management è tra le tre uniche al mondo presenti in classifica, insieme aIl'Imperial College inglese (26/100) e alla finlandese Aalto University (88/100).

"La presenza del nostro Executive MBA tra i primi 100 del mondo è motivo di soddisfazione e ci ripaga dell'impegno con cui quotidianamente rispondiamo alla domanda di formazione che ci arriva dalla business community italiana e internazionale" - ha dichiarato Vittorio Chiesa, Presidente di Polimi Graduate School of Management. (ANSA).