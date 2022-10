'Come fragile specchio', mostra Bertazzoli a Palazzo Pirelli

(ANSA) - MILANO, 17 OTT - Volti e sguardi come filo conduttore. È stata inaugurata questa mattina a Milano, nello spazio espositivo di Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale lombardo, la mostra 'Come fragile specchio' dell'artista Giorgio Bertazzoli. Docente di lettere e storia, Bertazzoli, oltre a essere un pittore, è anche un scrittore, un poeta e un critico d'arte contemporanea. Nel 2014 è stato eletto per la prima volta sindaco di Sarnico, in provincia di Bergamo, carica che ricopre ancora oggi.

In mostra al Palazzo Pirelli ci sono una quindicina di opere dell'artista che riproducono una serie di volti rappresentati come maschere. "Se l'uomo vivesse in un perfetto stato di natura in contatto con l'assoluto come spiritualità, vivrebbe in appagamento, ma dal momento che l'uomo esiste ed è stato gettato nel mondo, è molto individualista e ha bisogno di affermarsi", spiega Bertazzoli. "La sofferenza dell'uomo di oggi - aggiunge - pone al centro il tema dello specchio che mostra come è l'uomo realmente, distruggendo le sue vanità e la sua voglia di perfezione".

La principale tecnica utilizzata da Bertazzoli è la pittura con colori ad olio su tela, ma in mostra - curata da Vanessa Gritti e Massimo Rossi - sono presenti anche opere realizzate in tecnica mista e un disegno a carboncino. L'esposizione è stata inaugurata dal presidente del Consiglio regionale lombardo Alessandro Fermi. Presenti anche i consiglieri regionali della Lega Giovanni Malanchini, Alex Galizzi, Monica Mazzoleni e il capogruppo al Pirellone del Carroccio, Roberto Anelli, che ha promosso e proposto l'allestimento della mostri. (ANSA).