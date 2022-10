Calcio: sindaco Sala, Ambrogino a Pioli? E' un grande allenatore

(ANSA) - MILANO, 17 OTT - Oggi scadono le candidature per gli Ambrogini, il massimo riconoscimento del Comune di Milano per le personalità che hanno dato lustro alla città e che saranno premiate il 7 dicembre, in occasione della festa del Santo patrono. Tra le candidature arrivate c'è anche quella dell'allenatore del Milan, Stefano Pioli, e della curva sud del Milan.

"Il Milan lo scorso anno ha fatto una cosa straordinaria.

Pioli si sta dimostrando un grandissimo allenatore c'è poco da dire - ha commentato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine di una conferenza stampa -. Credo di avere mandato i complimenti a Pioli un'ora dopo la vittoria dello scudetto e lui mi ha risposto con un messaggio delizioso che conservo ancora per il suo garbo, che me l'ha reso ancora più simpatico". Sala ha poi rimarcato che "la prerogativa dell'assegnazione degli Ambrogini è del consiglio però io ho un potere ostativo quando palesemente la candidatura è da considerarsi illegittima. Devo dire che non l'ho mai esercitato e mi auguro di non doverlo esercitare mai", ha aggiunto. Tra i nomi dei candidati alla massima onorificenza c'è anche l'artista Maurizio Cattelan. "È un grande artista, non ha proprio senso" che ci siano divisioni sulle sue opere, ha commentato Sala. (ANSA).