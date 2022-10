Basket: a Potenza la quarta edizione del premio 'Nico Messina'

(ANSA) - POTENZA, 17 OTT - Si terrà lunedì 24 ottobre, alle ore 18, al teatro Stabile di Potenza, la quarta edizione del premio nazionale "Nico Messina", promosso dal Comitato regionale della Basilicata della Fip (Federazione italiana pallacanestro) "per ricordare la figura dell'allenatore, nato a Potenza nel 1922 e morto a Genova nel 2005, e che a cavallo degli anni Sessanta e Settanta fu protagonista sulla panchina della mitica Ignis Varese". Nelle prime tre edizioni sono stati premiati gli allenatori Boscia Tanjevic (2018), Carlo Recalcati (2019) e Valerio Bianchini (2021).

In un comunicato diffuso dalla Fip lucana è inoltre annunciato che la conferenza stampa di presentazione del premio si terrà giovedì 20 ottobre, alle ore 18.30 a Potenza presso la sede del Comitato regionale, all'interno del complesso sportivo "Rocco Mazzola", in via Roma. (ANSA).