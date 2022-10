Ambiente: cittadini per l'aria, scuole Milano esposte a N02

(ANSA) - MILANO, 17 OTT - Tutte le oltre mille scuole nel territorio del Comune di Milano, dagli asili nido alle secondarie, sono esposte a concentrazioni di biossido di azoto (NO2) che superano la soglia indicata dalle linee guida sulla qualità dell'aria dell'Organizzazione Mondiale per la Salute. Lo dice la nuova analisi di Cittadini per l'aria, che sul suo sito pubblica una mappa sulla concentrazione degli inquinanti.

Secondo lo studio della onlus, oltre la metà delle scuole milanesi sono collocate in aree la cui esposizione supera addirittura il limite di legge di 40 µg/mü stabilito per l'NO2, un limite di quattro volte superiore a quello indicato dall'OMS (10 µg/mü) a protezione della salute umana.

La mappa dell'NO2 consente di verificare la stima delle concentrazioni su base annua per ciascun indirizzo e segnale anche l'aumento dei rischi relativi alla salute per l'esposizione cronica al livello di inquinamento stimato. La mappa indica per esempio che l'esposizione cronica alle concentrazioni di biossido di azoto in viale Majno, dove si trova per esempio la scuola Europa, determina un aumento del rischio di asma e di infezioni respiratorie acute nei bambini rispettivamente del 48% e del 36%. (ANSA).