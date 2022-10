Al via la quarta edizione di Amart, mostra d'antiquariato

(ANSA) - MILANO, 17 OTT - "Torniamo all'antico e sarà un progresso" è il motto della quarta edizione di Amart, la mostra dedicata all'antiquariato organizzata dall'Associazione Antiquari Milanesi in collaborazione con Promo.Ter Unione, che torna dal 19 al 23 ottobre al Museo della Permanente, dove saranno accolte 67 gallerie provenienti da tutta Italia.

La mostra si riallaccia alla grande tradizione dell'antiquariato e del collezionismo milanese ma guarda anche al contemporaneo, in particolare all'architettura e al design.

Aamart ha infatti affidato il nuovo allestimento dell'edizione 2022 all'architetto Michele Piva, al quale si sono rivolti molti musei per il proprio restyling - fra i quali il museo Diocesano a Milano e l'Ala Ponzone di Cremona. (ANSA).