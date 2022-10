Agenzia Dogane sequestra a Milano sei chili tabacco da fiuto

(ANSA) - MILANO, 17 OTT - Oltre 6 chili di tabacco da fiuto inviato attraverso 27 piccole spedizioni sono stati sequestrati dall'Agenzia delle Dogane a Milano. Si tratta, complessivamente, di 335 confezioni scatolette per un totale di 6,6 chili di tabacco umido per uso orale ("snus", vietato sul territorio nazionale) proveniente da Israele.

Lo "snus" è tabacco macinato fine che, sotto forma di palline di pasta umida o di bustine simili alle bustine del tè, si spinge sotto il labbro superiore o il labbro inferiore.

L'importazione di questo prodotto, oltre ad essere vietata dalla normativa vigente, espone gli utilizzatori a rischi per la salute in quanto contenente sostanze cancerogene. Per le violazioni constatate la sanzione amministrativa va da 30.000 a 150.000 euro per ogni spedizione. (ANSA).