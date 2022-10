A Milano premiate 35 botteghe storiche, c'è anche Borsalino

(ANSA) - MILANO, 17 OTT - Dal negozio dei famosi cappelli Borsalino in Galleria Vittorio Emanuele II all'Osteria della Conca Fallata nel quartiere di Chiesa Rossa. Sono soltanto due delle 35 nuove botteghe storiche premiate dal Comune di Milano nella tradizionale cerimonia a Palazzo Marino.

Vengono riconosciute Botteghe storiche le attività commerciali che operano da almeno 50 anni nello stesso comparto merceologico. Quest'anno se ne contano quattro con oltre cent'anni di esercizio. Come Borsalino fondata nel 1883, le Pompe funebri Turati Niguarda del 1892, la drogheria Radrizzani Enoteca di Viale Piave, che è stata fondata nel 1910. Dal 2004 ne sono state premiate 589, cui si aggiungono le 35 di oggi.

Queste botteghe "sono specchio della vivacità di Milano - ha spiegato il sindaco, Giuseppe Sala - e sono importanti anche per il turismo su cui abbiamo numeri, per il periodo estivo, superiori al 2019. A Milano più del 50% dei turisti non arrivano con un viaggio organizzato, è un dato importante perché qualifica il tipo di turismo, che non tende ad essere inglobato e a fare dei giri canonici. Sono persone che sono più curiose e tendenzialmente spendono un po' di più. Milano continua ad essere molto attrattiva in tutto il mondo e tutti i tour operator ci segnalano che continuiamo su questa onda di crescita".

Il Comune di Milano valorizza le piccole imprese cittadine anche attraverso bandi, "come Prossima Impresa 2022 che stiamo per aprire -ha spiegato l'assessore allo Sviluppo economico Alessia Cappello -, che destina 1 milione e duecentomila euro agli investimenti da parte di micro e piccole imprese di prossimità e ai negozi di vicinato".

Per Marco Accornero, Segretario Generale di Unione Artigiani, "le Botteghe Storiche sono un simbolo di resilienza milanese.

Hanno resistito alle crisi economiche e sociali dagli anni '70 e ad almeno tre passaggi generazionali". Mentre per Alfredo Zini presidente del Club Imprese Storiche di Confcommercio Milano, rappresentano "tanti imprenditori del terziario che resistono e si innovano; le imprese storiche sono un punto di forza e di eccellenza per Milano". (ANSA).