Operaio accoltella collega nel Bergamasco, arrestato da cc

(ANSA) - MILANO, 16 OTT - E' finita nel sangue una violenta lite fra due operai della stessa ditta di carpenteria metallica, provenienti dall'Est Europa, ieri sera a Costa Volpino nel Bergamasco. Il più giovane, di 50 anni, ha accoltellato all'addome il collega di 59. Quest'ultimo è stato trasportato in elisoccorso agli Spedali Civili di Brescia, dove è ricoverato, in codice rosso ma non in pericolo di vita. Il feritore è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio. Entrambi sono incensurati.

In base a una prima ricostruzione, l'arrestato al termine della giornata di lavoro dopo essersi ubriacato ha litigato, in un locale, con il ferito per motivi di convivenza. Dopo essere stato colpito al volto, ha estratto un coltello con una lama di 10 centimetri e ha vibrato un fendente al collega. Ora è nel penitenziario di Bergamo. (ANSA).