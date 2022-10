'O ci dai 100 euro o non ti restituiamo borsa', due arresti

(ANSA) - MILANO, 16 OTT - "O ci dai 100 euro o non ti restituiamo la borsa": prima il furto, di mattina presto, e poco dopo il ricatto di due malviventi - a Milano - nei confronti di una donna è finito male per loro. Il pronto intervento della polizia di Stato ha portato all'arresto sul posto. E' accaduto ieri alle 6.30 (ma la notizia è stata data oggi) al Terminal degli autobus fuori dalla fermata metropolitana di Lampugnano, in via Giulio Natta.

Verso le 6.30 i due, un marocchino di 28 anni pregiudicato e un algerino di 26 incensurato, hanno avvicinato la donna e le hanno strappato dal braccio una borsa di marca, una Guess. Lei ha chiamato subito il 112. Senonché i due ladri sono tornati sul posto e le hanno chiesto dei soldi in cambio della borsetta, ma sono stati sorpresi e bloccati dagli agenti della Volante Quarto Oggiaro. (ANSA).