Ladri usano una Porsche per sfondare vetrina negozio di iPhone

(ANSA) - BERGAMO, 15 OTT - Hanno utilizzato una Porsche Cayenne per sfondare la vetrina di un negozio di cellulari di Dalmine, in provincia di Bergamo. I ladri - quattro o cinque - hanno agito la notte scorsa e hanno portato via diversi iPhone del Blockbuster Village di via Provinciale.

I carabinieri sono stati avvertiti dal titolare del bar accanto al negozio: il colpo è stato ripreso dalle telecamere, così come la Porsche è stata vista fuggire dai filmati di un vicino distributore di carburante. (ANSA).