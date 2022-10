Timer e mappatura 3D denti, lo spazzolino diventa intelligente

(ANSA) - MILANO, 14 OTT - L'obiettivo era quello di creare un prodotto su misura per un'igiene orale sempre più personalizzata. Nasce con il supporto dell'intelligenza artificiale il nuovo spazzolino elettrico Oral-B iO10 con iOsense, creato dal brand leader nel settore dell'oral care di Procter & Gamble. Dotato di un dispositivo in grado di guidare la spazzolatura in tempo reale, di un timer che avvisa il consumatore quando sono passati due minuti, tempo minimo per lo spazzolamento consigliato dai dentisti, tramite un'app collegata con iOsense restituisce feedback personalizzati dopo ogni lavaggio grazie alla mappatura 3D dei denti. "Ci siamo resi conto che il consumatore è alla ricerca di un prodotto che possa guidarlo nell'igiene orale", racconta Carlo Di Bella, Senior Director Oral Care Italia.

La base magnetica iOsense, oltre ad essere la sede dell'intelligenza artificiale che guida il device, è anche un caricatore che ricarica lo spazzolino in 3 ore. "Un sensore intelligente - aggiunge Di Bella - permette di regolare la pressione durante lo spazzolamento". Si illumina di rosso quando avverte una eventuale sovrappressione, di verde quando si applica una pressione corretta. "Per sviluppare l'intelligenza artificiale sono stati intervistati 1.800 consumatori", spiega Riccardo Dessi, Senior Scientist Ricerca&Sviluppo Prodotto Procter & Gamble. "Creare un prodotto che sia quasi un abito su misura del consumatore - prosegue - è lo step fondamentale per offrire una migliore igiene orale". Si tratta "di un prodotto che permette di essere guidati in tempo reale durante la sessione di spazzolamento - conclude Dessi - grazie all'app sarà possibile analizzare il proprio percorso di igiene orale nel medio e lungo termine, così da raggiungere i propri obiettivi".

