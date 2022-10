Sanità: apre comunità per giovani con disturbi comportamentali

(ANSA) - PAVIA, 14 OTT - E' stata inaugurata a Vigalfo, frazione di Albuzzano (Pavia), "Torre della Rocchetta": una comunità residenziale terapeutica per adolescenti con gravi disturbi comportamentali in fase subacuta, correlati a patologie psichiatriche dell'età evolutiva e dell'adolescenza. Sono giovani che soffrono di disturbi del comportamento, disturbi alimentari, disturbi dell'umore, disturbi psicotici, disturbi post-traumatici.

L'iniziativa è promossa da"Mondino Community Care Srl," una società controllata da Fondazione Mondino di Pavia (uno dei più importanti istituti neurologici italiani). L' obiettivo è dare continuità ai percorsi terapeutici avviati al reparto di Neuropsichiatria Infantile e al Centro Diurno " Riapri il Mondo" del Mondino.

La residenza può ospitare fino a 16 ragazze o ragazzi e ha sede in un complesso di proprietà del Comune di Albuzzano, a pochi chilometri da Pavia, totalmente ristrutturato - anche con il contributo di Fondazione Comunitaria Pavia - e studiato appositamente per ospitare e accogliere i pazienti adolescenti.

"Per ognuno di loro - spiega Alessandro Gavarini, direttore sanitario e partner dell'iniziativa - gli specialisti di 'Mondino Community Care' in collaborazione con Fondazione Mondino definiscono un progetto individuale di cura, formulato sulle specifiche esigenze dell'adolescente, sulla sua personale storia di vita, sul contesto sociale da cui proviene, e con il pieno coinvolgimento della famiglia".

"L'obiettivo - aggiunge Renato Borgatti, direttore scientifico della Comunità - è favorire il miglioramento dei sintomi, l'autonomia individuale e il funzionamento sociale mediante interventi educativi, psicoterapici e farmacologici per consentire il rientro nell'ambiente di provenienza". (ANSA).