Pioli, a Verona difficile ma Milan ha le sue carte

(ANSA) - MILANO, 14 OTT - "La trasferta di Verona è sempre difficile da preparare perché ogni volta affrontiamo una squadra molto fisica, intensa e difficile da superare che davanti al suo pubblico si esalta. Abbiamo le nostre carte da giocare e tanta qualità da mettere in campo, dovremo preparare molto bene ogni dettaglio perchè conosciamo le difficoltà incontreremo": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli in un'intervista alla Lega Serie A parlando, tra i tanti argomenti trattati, anche del prossimo avversario dei rossoneri, impegnati domenica al Bentegodi.

Il rammarico più grande in questo inizio stagione, per Pioli, resta la sconfitta contro il Napoli. "Il bilancio in campionato sarebbe stato molto positivo - ammette il tecnico - se non avessimo perso perché credo che, per come la squadra ha giocato, meritassimo altro. Sappiamo che dobbiamo continuare così e che possiamo fare meglio. Abbiamo subito qualche gol di troppo nonostante avessimo concesso poco agli avversari - spiega l'allenatore rossonero -. Dobbiamo e possiamo fare ancora di più, ci prepariamo per affrontare al meglio questo troncone di campionato che sarà molto particolare". (ANSA).