Pancalli,Italian Paralympic Award a chi dà impulso a riflessione

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - "Siamo orgogliosi di poter assegnare il premio a personalità del mondo del giornalismo e della cultura che hanno dato un impulso importante nel far conoscere lo sport paralimpico e i suoi valori, stimolando una riflessione pubblica sul tema della disabilità e dell'inclusione". Sono le parole del presidente del Comitato italiano paralimpico (Cip), Luca Pancalli, in occasione della consegna a Milano degli Italian Paralympic Award, avvenuta nell'ambito del Festival della Cultura Paralimpica, "evento - ha sottolineato Pancalli - che ha proprio l'obiettivo di dare un contributo alla crescita civile del Paese".

A ricevere i premi sono stati i direttori del Corriere della Sera, Luciano Fontana, e di Repubblica, Maurizio Molinari e il giornalista Gian Antonio Stella, assegnati ai primi due per le notizie apparse in prima pagina dedicate alla vittoria di Ambra Sabatini, Martina Caironi, Monica Contrafatto nei 100 metri T63 alle Paralimpiadi di Tokyo e allo scrittore per il libro 'Diversi. La lunga battaglia dei disabili per cambiare la storia'. (ANSA).