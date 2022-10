Mantova mette l'abito dolce per il festival della sbrisolona

(ANSA) - MILANO, 14 OTT - Mantova alza il sipario su uno dei suoi dolci-simbolo, la sbrisolona, con il primo festival che la vede protagonista assoluta in città. Il programma entra nel vivo nel fine settimana, ma già oggi sono in programma i primi eventi. Un dolce nobile, noto alla corte dei Gonzaga, che ha saputo attraversale i secoli e tradursi fino al presente.

In piazza delle Erbe, cuore antico e pulsante della città sul Mincio, verrà preparata anche una versione-record della "torta delle briciole", ovvero una maxi sbrisolona di 4 metri che, nelle intenzioni, vorrà essere vera e propria scultura per omaggiare il dolce della tradizione mantovana. Importante il lato gastronomico a tutto tondo, con il "menu Gonzaga" che sarà proposto in alcuni ristoranti della città, attraverso piatti ispirati alla tradizione della città virgiliana.

Promosso da Confcommercio Mantova e patrocinato da Comune e Camera di Commercio con il contributo della Regione, il festival vedrà connessioni dolci anche con altre città che affondano la fortuna della loro tradizione dolciaria come Brescia, Ferrara e Cremona (con il torrone, ovviamente). Si parlerà anche degli altri dolci mantovani e non mancheranno le occasioni di visita alla città e ai suoi luoghi simbolo, come Palazzo Te e la scoperta delle altre specialità dolciarie mantovane, come la torta di tagliatelle. Non mancherà anche il corteo storico in costume e il "processo alla sbrisolona" che, in forma di spettacolo, andrà a sviscerarne segreti, caratteristiche e curiosità. (ANSA).