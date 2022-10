Laurea honoris causa in Ingegneria al ceo di Intesa Sanpaolo

(ANSA) - BARI, 14 OTT - Il consigliere delegato e ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, ha ricevuto dal Politecnico di Bari laurea magistrale honoris causa in Ingegneria gestionale, nell'aula magna del dipartimento di Architettura.

"E' un grande onore per me - ha detto Messina - ricevere questo riconoscimento in questo territorio che mi è vicino dal punto di vista personale". Il ceo di Instesa Sanpaolo ha tenuto una lectio magistralis dal titolo 'Un nuovo Mezzogiorno per l'Italia di domani e il ruolo di Intesa Sanpaolo per la crescita e la coesione'. E ha evidenziato che i successi raggiunti "sono il risultato di un lavoro di squadra: in Intesa Sanpaolo abbiamo 100mila persone che lavorano tutte per lo stesso obiettivo e tutte meritano di avere lo stesso tipo di felicitazione per il modo in cui lavoriamo", ha evidenziato. (ANSA).