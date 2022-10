Ippodromo San Siro apre porte a famiglie e bambini

(ANSA) - MILANO, 14 OTT - Non solo le corse più attese della stagione, domenica 16 ottobre l'Ippodromo Snai San Siro di Milano offrirà al pubblico un pomeriggio speciale con un programma dedicato ai bambini oltre che ai genitori ed agli appassionati ippici.

In pista andranno in scena la 100esima edizione del Gran Premio Jockey Club assieme al Premio Vittorio Di Capua e ad altre cinque importanti prove, ma all'Ippodromo saranno protagoniste anche le attività ludiche e creative dedicate ai più piccoli. I cancelli saranno aperti alle 12 (inizio gare alle 14), con ingresso a pagamento: 3 euro per il biglietto unico intero e 5 per le famiglie, mentre per i minori e i disabili certificati con un accompagnatore, l'accesso è gratuito.

Tante quindi le attività dedicate a bambini e famiglie, in un contesto a tema autunnale e di Halloween: dal "Battesimo della Sella" cavalcando i pony, dedicato ai bambini dai 3 ai 13 anni, fino ai gonfiabili e alle attività degli artisti di strada.

Inoltre, previste anche numerose attività creative, a cura della Fondazione Francesca Rava, nell'area paddock recintata e coperta, tra cui laboratori per imparare a realizzare una zucca di Halloween oppure un laboratorio botanico per insegnare come far germogliare le piantine.

Il tutto mentre i visitatori più adulti potranno godere delle bellezze dell'impianto con il tour #scoprisansiro, che consente di percorrere, in maniera autonoma, un itinerario interno all'ippodromo durante il quale ammirare le 72 specie di piante ed arbusti, tutte cartellinate con nome e paese di provenienza, il Cavallo di Leonardo, una delle statue equestri più grandi al mondo e infine la bellezza della Palazzina del Peso e della facciata della Tribuna Principale, veri esempi dello stile liberty del 1920, anno in cui è stato inaugurato l'Ippodromo di San Siro. (ANSA).