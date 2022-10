Comune premia con 'eco-punti' i cittadini che amano l'ambiente

(ANSA) - LODI, 14 OTT - Il Comune di Codogno (Lodi), con il sindaco Francesco Passerini, ha deciso di riconoscere 'ecopunti' per premiare i cittadini che si dimostreranno amici dell'ambiente mettendo in atto azioni ambientali positive e pratiche come il riciclaggio, il compostaggio domestico e la mobilità sostenibile. L'iniziativa è stata denominata 'Ecoattivi'.

I punti si raccoglieranno tramite un Qrcode univoco presente su coupon, segnalibri e locandine ecostop e scaricando la App EcoAttivi. "Si tratta di un progetto volto alla diffusione della cultura e dei principi della responsabilità sociale e della sostenibilità ambientale" spiega il sindaco Francesco Passerini "L'amministrazione - aggiunge - crede fermamente in questo progetto e invita tutti a parteciparvi, consci che la tutela ambientale passi da tutti noi". I punti accumulati daranno diritto a buoni spesa da utilizzare negli esercizi commerciali cittadini aderenti all'iniziativa che durerà 1 anno, con possibilità di proroga. (ANSA).