Torna il festival noir 'La Passione per il delitto'

(ANSA) - MILANO, 13 OTT - Il festival di narrativa poliziesca La Passione per il Delitto torna, con la ventunesima edizione, nell'ottocentesca Villa Greppi a Monticello Brianza (Lecco) con una due giorni - sabato 22 e domenica 23 ottobre - di incontri letterari con i più noti autori del panorama noir italiano.

Ventotto ospiti tra scrittori, giornalisti, saggisti, autori di libri di genere usciti nell'ultimo anno, si alterneranno sul palco di Villa Greppi raccontando la propria "detective story" al pubblico di appassionati del genere noir che fin dalla prima edizione segue e attende il festival,.

Ideato da Paola Pioppi, il festival è realizzato grazie alla collaborazione tra l'associazione La Passione per il Delitto e il Consorzio Brianteo Villa Greppi, ente pubblico proprietario della sede di Villa Greppi e finanziatore della ventunesima edizione del festival A dare il via all'edizione 2022, sabato, alle 15 e 30, il dialogo condotto da Umberto Montin con Rosa Teruzzi "Gli amanti di Brera" (Sonzogno), Vittorio Nessi "Fermate Kowalski!" (Daniela Piazza editore), Marco Badini "L'ombra sul colosso" (Todaro). Poi molti altri autori.

La domenica si apre con una carrellata di incontri, fino alle 17 e 30: ancora una volta con gli autori di genere più celebri sul territorio nazionale. Tra gli altri, Nicoletta Sipos dialoga con Valeria Corciolani "Di rosso e di luce" (Rizzoli), Mercedes Bresso con "Mistero a bordo" (Laurana), Filippo Venturi con "E' l'umido che ammazza" (Mondadori).

Due mostre arricchiranno l'edizione del Festival: la mostra fotografica "Ritratti" di Roberto Gandola, celebre ritrattista con un portfolio specializzato in scrittori e la mostra di opere pittoriche della giovane artista Isigoat, "Fuoco Liquido".

(ANSA).