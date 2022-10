Motori:ai Giardini Estensi Villaggio della Sicurezza di Aci

(ANSA) - VARESE, 13 OTT - È partito martedì 11 e durerà fino a domenica 16 ottobre il Villaggio della Sicurezza organizzato dall'Automobile Club Varese. Le 6 giornate dedicate alla manifestazione - dalle 9,30 alle 17,30 - sono caratterizzate dalla presenza di 7 strutture di base nell'area dei Giardini di Palazzo Estense a Varese. La prima è dedicata all'accoglienza da parte del personale preposto e alla distribuzione dei materiali messi a disposizione dall'Organizzazione Generale (leaflet del programma, gift, ecc). Le altre 6 strutture sono rappresentative del tema "Sicurezza" (Lavoro, Strada, Casa, Scuola, Sport e Tempo Libero) e costituiscono punti chiave del percorso da visitare. All'interno delle stesse si trovano diversi operatori partner partecipanti all'iniziativa con i loro materiali informativi sia cartacei che audiovisivi e dimostrazioni pratiche legate al tema della sicurezza. Presenti anche alcune strutture satelliti per sostenitori, sostenitori tecnici e sponsor.

Oggi, giovedì 13, previsti corsi di guida sicura a cura del network ACI-Ready2Go: per i ragazzi l'occasione di provare il nuovo simulatore di guida. Sabato sarà la volta dei corsi di guida per monopattini a cura di ACI Vallelunga. All'interno dell'adiacente Salone Estense del Comune di Varese si alternano convegni, tavole rotonde ed eventi speciali sul tema della sicurezza con la partecipazione dei più qualificati esponenti, esperti e rappresentanti del mondo del lavoro, dello sport, delle istituzioni e dell'imprenditoria. (ANSA).