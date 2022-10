Fiere: Milano e Parma si alleano per Cibus e Tuttofood

(ANSA) - MILANO, 13 OTT - Fiera Milano ha siglato accordi ('term-sheets') non vincolanti con gli azionisti privati di Fiere di Parma per una partnership che ha l'obiettivo di creare una "comune piattaforma fieristica europea nel comparto agro-alimentare".

Lo rende noto un comunicato di Fiera Milano, nel quale si specifica che l'operazione si realizzerebbe attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale di Fiere di Parma riservato a Fiera Milano, con il contemporaneo conferimento del ramo d'azienda di Fiera Milano relativo alla manifestazione 'Tuttofood' organizzata a Milano presso il quartiere di Rho. Con il perfezionamento dell'operazione, Fiera Milano inizialmente deterrebbe una partecipazione di minoranza nel capitale sociale di Fiere di Parma.

Le parti si pongono l'obiettivo di creare una nuova piattaforma fieristica multipolare costituita da 'Cibus Parma', evento concentrato sul Made in Italy alimentare e i suoi territori e da 'Tuttofood powered by Cibus' a Milano, che con il completamento dell'operazione verrebbe quindi gestita da Fiere di Parma nel capoluogo lombardo, e "potrà accogliere una platea espositiva internazionale e quindi competere con le omologhe manifestazioni europee". (ANSA).