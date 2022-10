Università: The, Oxford prima ma new entry migliore è italiana

(ANSA) - ROMA, 12 OTT - Oxford è in testa alla classifica per il settimo anno consecutivo, l'Università di Harvard rimane al secondo posto, mentre l'Università di Cambridge fa un salto dal quinto posto dello scorso anno al terzo posto.

La new entry con il risultato migliore in Italia è la Humanitas University a Milano, classificata nella fascia 201-250. Sono questi i principali risultati della classifica Times Higher Education World University Rankings 2023 (The) che include 1.799 università in 104 paesi e regioni. La classifica giudica le università ad alta intensità di ricerca in ciascuna delle loro principali missioni: l'insegnamento (l'ambiente di apprendimento); la ricerca (volume, reddito e reputazione), le prospettive internazionali (personale, studenti e ricerca); citazioni (influenza sulla ricerca); reddito del settore (trasferimento di conoscenze). (ANSA).