Scala, subito soldout concerto di John Williams con Filarmonica

(ANSA) - MILANO, 12 OTT - Sono andati esauriti in pochi minuti dopo essere stati messi in vendita i biglietti per il concerto straordinario della Filarmonica della Scala diretta da John Williams il prossimo 12 dicembre per celebrare la sua carriera con alcuni dei brani che lo hanno reso famoso, come le colonne sonore di E.T., Hook, Harry Potter, Star Wars, Schindler's List e Superman.

La velocità con cui sono stati venduti i biglietti ha suscitato qualche polemica fra chi non è riuscito ad aggiudicarseli. Ma dalla Filarmonica hanno spiegato che alle 14 del 10 ottobre "sono andati in vendita oltre 1600 biglietti. La prelazione sull'acquisto, che poteva essere esercitata prima dell'apertura vendite online, era riservata solo ai sostenitori della Filarmonica della Scala per la stagione 2022 e ai professori soci della Filarmonica della Scala".

"La vendita sul circuito Vivaticket, avvenuta nella più totale trasparenza e correttezza - hanno assicurato sui social dall'orchestra - , ha interessato un numero altissimo di utenti online che ha esaurito i posti disponibili in brevissimo tempo.

Siamo dispiaciuti per quanti non sono riusciti a finalizzare il proprio acquisto a causa dell'intenso traffico online".

Nella sua carriera, Williams ha ottenuto fra l'altro 5 premi Oscar, 25 Grammy, 4 Golden Globe, 3 Emmy e 7 BAFTA. (ANSA).