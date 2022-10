Prada debutta nei gioielli, prima con solo oro riciclato

(ANSA) - MILANO, 12 OTT - Prada debutta nei preziosi e lo fa con Eternal Gold, la prima collezione di gioielleria di un marchio di lusso a livello globale che utilizza solo oro riciclato certificato al 100%.

Tutto l'oro utilizzato - spiega Timothy Iwata, Prada Jewerly Director - è conforme agli standard della 'Chain of Custody' stabiliti dal Responsible Jewelry Council e proviene da fonti come l'oro industriale e preziosi post-consumo. Prada espande inoltre la tracciabilità alle pietre di tutte le dimensioni, cosa al momento possibile solo per i diamanti a partire da 0,5 carati. (ANSA).