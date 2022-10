Motori: a Varese prima edizione Ruote nella Storia di Aci

(ANSA) - VARESE, 12 OTT - Una domenica intrisa di storia e condivisione della passione per il motorismo storico: la organizza l'Automobile Club Varese il 16 ottobre 2022 con la prima edizione di "Ruote nella Storia". I partecipanti passeranno in rassegna, con visite guidate, i simboli di varie epoche: dalla partenza dai settecenteschi Giardini Estensi sede del Comune di Varese fino all'arte del Liberty di inizio Novecento con il Palace Grand Hotel dove si tiene la premiazione. Prevista la visita all'eremo di Santa Caterina del Sasso, il passaggio dal borgo degli affreschi di Arcumeggia, degustazioni in Valganna, la cavalcata tra i boschi e il foliage in Valcuvia e l'expo delle storiche ad Azzate tra opere d'arte e concorso d'eleganza a partecipazione popolare tra le auto d'epoca.

"L'Automobile Club Varese ha sposato il format Ruote nella Storia creato da AC d'Italia e da ACI Storico, dedicato ai possessori di auto d'epoca", sottolinea il presidente di AC Varese, Giuseppe Redaelli. "L'evento sarà un appuntamento ricorrente anche nel futuro per la realtà varesina ed è dedicato ai soci ACI che hanno sensibilità per il motorismo storico e desiderano utilizzare il proprio gioiello a quattro ruote in un contesto di valorizzazione turistica e culturale".

A supporto della direzione AC Varese che coordina l'evento, intervengono i consiglieri Giacomo Ogliari, Enrico Stocchetti, Sandro Tibiletti e Alberto Testa: "La provincia dei sette laghi e i suoi dintorni contano sulla passione di club attivi da anni - Vams Varese, Gams Gallarate, Ruote Storiche Lainatesi, club 600 - che nell'edizione 2022 hanno collaborato con AC Varese per realizzare l'evento. L'impegno comune è volto allo sviluppo del turismo e alla promozione delle eccellenze del territorio, sensibilizzando verso la conservazione del patrimonio motoristico, di cui Varese vanta una gloriosa tradizione, dalle carrozzerie alla meccanica, dai designer alle officine di restauro" (ANSA).