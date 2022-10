Mostre: Imago mentis, le foto di Camporese a Sesto San Giovanni

(ANSA) - MILANO, 12 OTT - Sarà inaugurata giovedì 13 ottobre alle 18.00, nell'ambito della 17/a edizione del Photofestival, la mostra fotografica di Enrico Camporese. Quest'anno, il fotografo veneziano esporrà a Sesto San Giovanni - presso DOFMA Milano, in viale Marelli - dodici fotografie di grande formato che danno vita alla mostra curata da Ornella Roccuzzo e intitolata 'Imago mentis - Scoprire Stupire Affascinare'.

"Enrico Camporese - racconta la curatrice Ornella Roccuzzo - lavora per la sua emozione, su un progetto mentale suggerito dalle fotografie, sia in bianco e nero sia a colori, scelte sulla base della possibilità compositiva e soprattutto, nello spazio mentale tra sonno e veglia, sono riflessioni e viaggi senza mete, che hanno nell'onirico lo spunto decisivo di traduzione nel reale".

"Le immagini elaborate - continua Roccuzzo - via via diventano elementi di un percorso finalizzato a esprimere, con un impatto visivo tra l'avvicinarsi e l'allontanarsi, emozionalità e sentimenti. Questo approccio tra arte e fotografia si è consolidato nell'ultimo periodo di confinamenti pratici e obbligati, quando difficile se non impossibile è stato l'andare alla ricerca di luoghi e persone per progetti rimasti in attesa, per ricominciare dalle immagini il viaggio tra impressioni sempre nuove e antiche realtà".

La mostra resterà aperta fino al 29 ottobre. (ANSA).