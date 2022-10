Italiani consumatori di caramelle, comparto vale 750milioni

(ANSA) - MILANO, 12 OTT - Tempo di Halloween e di caramelle, il prodotto dolciario più consumato durante questa festa. È quanto emerge dai dati di uno studio Bva Doxa - Unione Italiana Food, presentato oggi a Milano, che fotografa il rapporto degli italiani con uno dei prodotti più iconici del made in Italy alimentare. Un comparto che vale 750 milioni di euro.

Sono 25 milioni i consumatori abituali in Italia. Nove italiani su dieci, secondo lo studio, consumano caramelle e più della metà, il 57%, lo fa almeno due volte la settimana, meglio se al pomeriggio (39%) che la mattina (30%) e dopo cena (12%).

Gli italiani le mangiano per rinfrescarsi l'alito (45%), per concedersi qualcosa di buono (40%) o per combattere il mal di gola (38%), ma anche per rilassarsi (22%), durante i viaggi (21%) o davanti alla tv (16%). Per il 41% degli italiani è un prodotto che mette di buon umore, per il 28% richiama l'infanzia.

Le caramelle preferite sono le mentine (49%), seguite dalle gommose (48%) e dalle dure (39%). Subito dietro le gelee (31%), le mou/toffee (27%), le pastiglie (23%) e i lecca-lecca (10%).

Tra i gusti più apprezzati menta, eucalipto e anice (57%), seguiti da agrumi (46%) e liquirizia (40%). Il 78% acquista caramelle per gli adulti, solo il 12% per i bambini sotto i sei anni. (ANSA).