Il racconto della campagna in Russia 1942-43 in mostra a Milano

(ANSA) - MILANO, 12 OTT - Dipinti, disegni ma anche lettere e scritti che raccontano le vicende della spedizione in Russia del 1942 e il dramma della ritirata dell'esercito italiano nel 1943.

In occasione dell'ottantesimo anniversario della spedizione durante la Seconda guerra mondiale la biblioteca centrale di Milano, la Sormani, presenta la mostra 'Naufraghi in un mare di neve. Artisti e scrittori italiani nella campagna di Russia (1942-1943)'.

L'esposizione, allestita presso lo Scalone Monumentale di Palazzo Sormani fino al 4 febbraio 2023, esplora dal punto di vista documentario le vicende dell'Armata Italiana in Russia , il corpo di spedizione che operò dal luglio del 1942 nella zona del Don, attraverso le testimonianze e le opere di artisti e scrittori che vissero in prima persona il dramma della ritirata, con il suo terribile bilancio di morti e dispersi. Tra le opere in mostra ci sono dipinti e disegni originali di Cesare Andreoni (1903-1961) e Francesco Fedeli (1911-1997), corrispondenti pittori di guerra, nonché scritti, lettere e documenti che testimoniano l'esperienza vissuta sul fronte russo da Nuto Revelli (1919-2004) e da Mario Rigoni Stern (1921-2008).

Infine saranno esposti alcuni documenti relativi alla breve esperienza di Filippo Tommaso Marinetti sul medesimo fronte. "Il Comune di Milano prosegue nella sua missione di conservazione della memoria storica, raccogliendo e mantenendo vivi i fatti, le testimonianze e gli eventi che hanno contribuito a formare, nel bene o nel male, l'identità e la storia, non solo di Milano ma di tutto il Paese", dichiara l'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi. (ANSA).