Botte e morsi ai controllori sul bus, arrestato nel Milanese

(ANSA) - MILANO, 12 OTT - Un operaio senegalese di 24 anni è stato arrestato dai carabinieri di Melzo (Milano) per aver aggredito a pugni e morsi due controllori che gli avevano chiesto di mostrare il biglietto a bordo. I militari sono intervenuti sulla strada provinciale 14 all'altezza di Truccazzano su richiesta di un dipendente della società "Autoguidovie Spa" che stava gestendo un passeggero violento sulla linea "K511" Vailate-Milano. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto il senegalese stava aggredendo due controllori, una 22enne e un 25enne, che poco prima gli avevano chiesto di vedere il titolo di viaggio. Il senegalese li ha colpiti a calci e pugni, arrivando anche a morderli nella concitazione. I dipendenti sono stati trasportati all'ospedale di Melzo, dove hanno emesso una prognosi di 10 e 15 giorni per le contusioni riportate. Lo straniero, con precedenti specifici, è stato arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e interruzione di pubblico servizio. (ANSA).