Apre il Parco del Castello, qui nel 1525 la Battaglia di Pavia

(ANSA) - PAVIA, 12 OTT - Viene inaugurato nel fine settimana, dopo i lavori di sistemazione, il Parco del Castello di Mirabello, luogo storico alla periferia di Pavia dove il 24 febbraio 1525, venne combattuta la 'Battaglia di Pavia' tra l'esercito francese guidato da re Francesco I e l'armata imperiale di Carlo V: la vittoria delle truppe imperiali segnò il destino dell'Europa.

Tra poco più di due anni Pavia celebrerà il 500esimo anniversario dell'evento forse più importante della sua bimillenaria storia. In attesa di definire il programma delle celebrazioni, nel prossimo fine settimana il pubblico potrà di nuovo accedere al Parco attorno al Castello. "Siamo felici di aver recuperato un Parco dal grande valore storico e naturalistico, rendendolo di nuovo fruibile ai pavesi e ai turisti che vorranno visitarlo", sottolinea il sindaco Mario Fabrizio Fracassi. "E' un luogo che merita di essere conosciuto e visitato - aggiunge il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Antonio Bobbio Pallavicini -. Oltre alla riapertura del Parco, continua il nostro impegno sul fronte della sistemazione del Castello di Mirabello. Per l'anniversario del 2025 ci auguriamo di poter rendere visitabili alcune sale".

Luigi Casali e Marco Galandra, in rappresentanza del comitato organizzatore degli eventi per il 500esimo della 'Battaglia di Pavia', auspicano "un impegno costante per il restauro del Castello dopo la notizia positiva dell'apertura del Parco".

