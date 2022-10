Vino: a Milano arriva Wine Cube, evento 'tridimensionale'

(ANSA) - MILANO, 11 OTT - I wine lovers del 2022 sono sempre più esperti, curiosi e affamati delle storie che si celano dietro al bicchiere e, per rispondere alle loro esigenze arriva a Milano 'Wine Cube', la nuova 'experience' ideata da Partesa, l'azienda specializzata nei servizi di vendita, distribuzione, consulenza e formazione per il canale Ho.Re.Ca., di scena fino a oggi, in collaborazione con la Wine week.

Sono 60 le cantine protagoniste nello Spazio Antologico di via Mecenate con oltre 350 etichette di produttori da nord a sud dell'Italia, e anche da Spagna, Slovenia, Germania e Francia: una schiera di 45 banchi d'assaggio per i vini bianchi e rossi e 15 per gli sparkling. Ma non solo degustazione: il format è 'tridimensionale' e apre anche alla formazione e alla comunicazione sull'universo del vino, facce diverse dello stesso 'cubo'. Con sei masterclass in programma i Wine Specialist e noti nomi nel panorama enoico italiano accompagnano produttori e gestori di ristoranti negli approfondimenti per uno sviluppo del business a tutto tondo, oltre il semplice accostamento vino-cibo. Altrettanto importante è la comunicazione: con eventi e incontri con opinion leader da tutto il mondo si riflettere su ruolo, modalità, canali e forme della comunicazione dedicata al vino, ammiccando alle 'nuove generazioni' di appassionati di vino, sempre più a proprio agio con i mezzi digitali che azzerano le distanze geografiche.

"Le nuove generazioni sono più preparate e hanno un'idea precisa di quello che vogliono bere" osserva il National Category Manager Wine di Partesa, Alessandro Rossi. Per questo è necessario "creare un nuovo dizionario utile per le nuove generazioni: deve essere un elemento di confronto che mette su una piattaforma non solo le nuove generazioni ma anche quelle storiche a confronto con i nuovi stili per capire dove sta andando il mondo del vino, e per capire cosa perseguire anche da parte dei produttori". (ANSA).