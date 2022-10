Tifosi bloccano le porte, metro lilla bloccata per 15 minuti

(ANSA) - MILANO, 11 OTT - E' ripresa dopo circa un quarto d'ora di stop, la circolazione dei treni sulla linea 5 di Milano, che era stata interrotta per la presenza di tifosi, diretti allo stadio di San Siro per la partita di Champions fra Milan e Chelsea, che bloccavano le porte dei convogli. Si trattava di circa 400 tifosi inglesi che si erano ammassati alla stazione di porta Garibaldi e che avevano azionato il freno d'emergenza impedendo la circolazione. Sono sono stati fatti scendere dalla polizia.

Le forze dell'ordine sono state impegnate dalla mattina soprattutto nelle zone più frequentate come piazza Duomo, parco Sempione e Navigli dove la prefettura ha anche disposto il divieto di vendita e somministrazione di alcolici. (ANSA).