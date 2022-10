'Stop cibo agli animali selvatici', Enpa contro Comune di Lecco

(ANSA) - MILANO, 11 OTT - L'Ente nazionale protezione animali, attraverso l'avvocato Claudia Ricci, ha inviato un preavviso di ricorso al Tar per chiedere l'annullamento o la revoca dell'ordinanza emessa dal Comune di Lecco per vietare "di somministrare qualunque tipo di alimento costituito da mangime, granaglie, scarti e avanzi alimentari di ogni tipo, a tutte le specie di animali selvatici e randagi sull'intero territorio comunale di Lecco, fatte salve specifiche autorizzazioni con fini sanitari o scientifici".

"Se il sindaco non la annullerà siamo pronti a rivolgerci al Tar - ha affermato Carla Rocchi, presidente nazionale Enpa - Far mancare cibo e acqua ai tanti animali di cui persone di buon cuore si prendono cura ogni giorno può considerarsi un vero e proprio maltrattamento ed è contraria alla legge sul randagismo".

Nella diffida Enpa ricorda che le ordinanze "contingibili ed urgenti, devono essere sorrette da comprovate ragioni ed istruttorie. Pertanto, tale strumento deve considerarsi legittimo solo se si tratta di emergenze sanitarie o di igiene pubblica reali e concrete e non già puramente ipotetiche".

(ANSA).